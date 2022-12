Anitta quebra silêncio e fala sobre sua internação: “Muito difícil um diagnóstico”

Cantora teve que cancelar seu show na Farofa da Gkay por causa dos problemas de saúde que impossibilitaram a realização da sua agenda

Nossa rainha musa não é de ferro! Anitta quebrou o silêncio e usou as redes sociais para falar sobre os diagnósticos que marcaram a sua carreira nos últimos dias. A cantora tranquilizou os fãs, mas não deixou de dizer que o diagnóstico é muito difícil. Vale ressaltar que ela foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr há alguns meses.

“A maioria da população tem esse vírus, que fica adormecido, mas que ele às vezes ele fica ativo e pode causar um monte de coisa. Eu me via bem de boa, mas achava que algumas coisas que não conseguia fazer era por conta da rotina”, disse ela.

Anitta ainda disse que não deu ouvidos para a doença. “Quando eu voltei, comecei toda essa questão de médicos e hospital. Muito difícil um diagnóstico, cada hora eu tava com uma coisa, um nódulo no pulmão, muitas coisas acontecendo, pâncreas, então eu dei uma sumida das redes sociais”.

“Eu estou super bem. Só que a gente teve que fazer um exame no dia primeiro para saber como estava. O exame deu negativo e eu fiquei eufórica e falei que podia marcar os shows e eu trabalhei. Foi irresponsável da minha parte e trabalhei bastante nesses outros dias. O que aconteceu foi que eu comecei a me sentir um pouco mal, similar um pouco ao início de como eu estava quando cheguei no Himalaia. Não cheguei nem a ir ao Everest”, declarou.