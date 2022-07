Anitta descobre em live que música de Melody sai das plataformas digitais: “Não fui eu”

Internet se dividiu em opiniões pró e contra Anitta no ataque a Melody

Se tem uma coisa que está dando o que falar é Melody e Anitta, as duas trocaram farpas no Twitter esse final de semana e depois disso vários desdobramentos aconteceram. Um deles é a retirada da música ‘Assalto Perigoso’ das plataformas digitais.

“Não fui eu que falei, ainda falei no Tweet, conheço a compositora e minha intenção não era ficar atrasando a vida de ninguém, quem foi que denunciou? Foi o karma, não tenho nada a ver com isso não, porque fiquei bem calada. Achei que ela tinha autorização, falei de zoeira”, contou.

A Anitta descobrindo na live que a música da Melody saiu das plataformas 🗣 pic.twitter.com/DSktzptDVc — PEDRAO (@Itspedrito) July 18, 2022

Anitta não sabia que a música tinha saído das plataformas e foi descobrir só em live. Alguém que estava no carro com a carioca contou a ela que estão investigando as contas por trás do carro da loirinha do pop. As más línguas contam que o automóvel tem multas e contas sem pagar.

A internet se dividiu e acredita que Anitta agiu de má fé, dando palco para um questão que não tinha que ser levantada, mas ainda ontem a escritora da música escreveu no Twitter um “hold on”.