Anitta manda fã ir no banheiro químico estrear a bunda com Puzzy

A cantora causa alvoroço no Carnatal com declaração picante e convite inusitado para folião.

Todo mundo sabe que o Carnatal é um dos maiores carnavais fora de época do Nordeste (se não for o maior). A cantora Anitta foi uma das grandes atrações e claro, a eloquência e a autenticidade dela virou marca registrada da cantora.

Durante a transmissão ao vivo pela TV da micareta, ela soltou uma pérola que não para de se comentada na web: “Você tá com a bunda cheia de Puzzy, né amor? Se quiser estrear esse rabão no banheiro químico, vai ver como tá cheiroso.” Essa declaração ousada de Anitta, cheia de humor e provocação, adicionou uma dose extra de animação ao Carnatal, deixando os presentes entre risos e surpresas.

A Puzzy surgiu porque Anitta já usava fragrância íntima elaborada artesanalmente por uma amiga há alguns anos. A cantora enxergou na experiência uma oportunidade de negócio que, de quebra, casava com o atributo da sensualidade que ela sublinha em seu posicionamento como artista. Com o nome de “Puzzy by Anitta” (que remete à gíria em inglês para vagina, “pussy”), a linha de deo colônia em spray nasce com três fragrâncias inspiradas em sucessos da cantora: “Se Envolver”, “Agátta” e “Preparada”.

🚨Anitta mandando fã ir no banheiro químico estrear a bunda com Puzzy no meio da transmissão ao vivo para TV. pic.twitter.com/1XF0xZPcE1 — Primeira Mão Anitta (@pmaanitta) December 9, 2023