Anitta já deu em cima do namorado de Maria Clara

Em entrevista para o podcast ‘Não é TPM’ a musa contou que a cantora não sabia que ele namorava

Obras de Gkay? Nada disso, amor. O podcast ‘Não é TPM’ esquentou essa semana ao receber Clara, namorada de Lucas (casal famoso do Tik Tok). Na entrevista, Clara revela que Anitta deu em cima do seu namorado por intermédio de Gkay. A influenciadora ainda deixa claro que tudo aconteceu porque a girl from Rio não sabia que ele namorava.

“A Anitta super deu em cima do Lucas, ela não sabia que a gente era namorado. A Gkay mostrou ele primeiro e ela: ‘Nossa, que menino lindo’. Aí a Gkay: ‘E essa é a Clara namorada dele’, e ela: ‘Nossa, belíssima também”, disse na ocasião.

Antes que falem algo, Anitta agora está em um relacionamento sério com o produtor musical, Murda Beatz.