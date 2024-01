Anitta “finge” que a sua equipe mandou perguntar para o cantor Teto se o cantor estava solteiro…

Minha gente, parece que a cidade de São Paulo não economizou nas celebrações dos seus 470 anos. Os Ensaios da Anitta foi um dos muitos shows que estava rolando na famosa terra da garoa nesta quinta-feira (25).

A dona do hit “Envolver” reuniu mais de 12 mil pessoas no Memorial da América Latina, na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo. E como sempre, o show contou com a participação especial de inúmeros artistas, Luísa Sonza, Claudia Leitte, Manu Bahtidão e os rappers Wiu e Teto.

E durante a apresentação dos rappers, a nossa Girl from Rio pediu desculpas e disse que o seu RH “pediu” para ela perguntar o status de relacionamento dos artistas. O rapper Teto disse que era muito bem-casado e que sua esposa estava lá assistindo ao show. Já o Wiu, não perdeu tempo e disse que estava muito bem solteiro.