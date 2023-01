Anitta fala sobre sua saúde: “Andei debilitada, mas estou me sentindo melhor”

Cantora atualizou o seu estado de saúde para os fãs revelando que o tratamento está caminhando

Anitta já deu play nas comemorações de Carnaval e depois de um período internada em dezembro do ano passado, ela entra com tudo para os ‘Ensaios da Anitta’ que aconteceu em Salvador neste final de semana. A musa revelou que está lidando com o tratamento um dia após o outro.

“O tratamento está caminhando. Um dia após o outro. Andei debilitada, cansada. Mas estou me sentindo melhor”, disse ela ao site Gshow.

Para quem não sabe ela foi diagnosticada com o vírus EBV que pode causar a esclerose múltipla. “Estava bem calada, mas acho que tudo é a forma como a gente pensa nas coisas. Tenho feito tratamentos alternativos mas não quero contar porque não sou médica e acho que cada um sabe qual é o melhor tratamento para si”, disse ela.