Avisa que é a patroa! “Envolver”, de Anitta, atingiu o Top 30 do Spotify Global

Sozinha, a cantora conquistou 1.598 MILHÃO de streams e ainda está estourada no challenges

Ela é cantora, estourou ‘Envolver’ sozinha e ainda lançou um dos maiores challenges do ‘Tik Tok’, ela é a Anitta. Muitos acreditavam que a música não tinha potencial, e que não tinha a força que precisava para ser lançada, mas bastou uma ligação para J Balvin para Anitta se recompor e lançar o hit.

“Envolver”, de Anitta, atingiu o Top 30 do Spotify Global (Foto: Reprodução)

A gravadora da nossa girl from Rio deve estar de boca aberta com o estrondo que Anitta faz, pois nem eles acreditavam que a música ‘Envolver’ ganharia tamanha proporção. Já são mais de 1 milhão de streams, presente no Top 30 do Spotify Global, mais de 48 milhões de visualizações no Youtube e muitos challenges no ‘Tik Tok’, contando com a participação de Miley Cyrus.

“Envolver” está há 9 dias na parada global do Spotify, mostrando um desempenho assustador e constante. Esse é o primeiro hit solo internacional da cantora, sem a participação de nenhuma personalidade da música no exterior.

Challenge de ‘Envolver’ já foi feito por Miley Cyrus (Foto: Reprodução)

Ou seja, Anitta está estourada no mundo, não apenas no Brasil e para quem muito desacreditava da cantora pode começar a pagar a língua. Estamos ansiosos esperando o álbum da cantora que deve chegar ainda esse mês, será que vem aí?