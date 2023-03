Anitta e Nego do Borel fazem as pazes e posam para foto juntos: “Amo tu!”

Os cantores estavam brigados desde 2021, quando foram expostas diversas polêmicas envolvendo o relacionamento de Nego do Borel e Duda Reis.

Paz voltou a reinar! Após passar dois anos brigados, a musa da música brasileira Anitta e o cantor Nego do Borel finalmente fizeram as pazes. Os amigos e colegas de profissão, que são donos do hit “Você partiu meu coração”, estavam brigados desde 2021.

Porém, na noite de ontem, Borel publicou uma foto ao lado de Anitta, com a legenda “Amo tu”, provando que estava em sua festa de aniversário de trinta anos e afirmando que a amizade entre os músicos foi reatada.

Para quem não lembra, o rompimento na amizade havia acontecido, após as polêmicas envolvendo o cantor e sua ex-namorada, a influenciadora Duda Reis. Na época, além de ter traído da garota, Borel foi acusado de agressão e estupro.