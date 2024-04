Anitta e Madonna juntas em Copacabana!

O que? Depois que muitos disseram que Anitta não estaria no Brasil para participar do show de Madonna em Copacabana, Lauro Jardim soltou a bomba e disse que a cantora estará presente no evento na Praia de Copacabana.

Anitta foi chamada para uma performance especial que já faz parte dos shows da Celebration Tour. Ou seja, pode não ser o hit que ela tem com a diva pop.

Anitta precisou, inicialmente, negar o convite para a participação, conforme noticiado por Lucas Pasin. Ela, no entanto, conseguiu mudar a agenda internacional para estar no Brasil com Madonna. Ressaltando que ela vai participar do Baile Met da Vogue na semana que vem.