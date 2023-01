Anitta e Juliette fazem festa nos alpes franceses

Cantora e vencedora do BBB esbanjaram luxo com direito a champanhe ao lado de Lexa, Bianca e Vivi

Olha elas! Anitta e Juliette estão o puro luxo nos alpes franceses. As duas musas abusaram do champanhe em uma festa pra lá de quente em meio a muita neve e frio. Juliette e Anitta ainda aproveitaram a companhia de Bianca Andrade, Vivi Wanderley e Lexa.

Podemos acompanhar tudinho no Instagram de Anitta, em que ela e Juliette aparecem estourando o champanhe para comemorar.

Enquanto a vencedora do BBB parecia estar morrendo de frio, Anitta estava simplesmente de top e calça. Aloca! Apesar do frio, as duas dançaram muito com as amigas nos alpes. Aproveitem as férias, gatas!