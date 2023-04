Anitta deixa a gravadora Warner e pode assinar contrato com a gravadora do marido da Beyoncé

A cantora ficou cerca de onze anos com contrato assinado com a gravadora, mas encerrou a parceria após os últimos acontecimentos.

Finalmente a #FreeAnitta pode parar de ser utilizada. Após 11 anos de uma parceria louvável, a musa da música brasileira acaba de deixar a gravadora Warner.

A novidade foi anunciada pela própria Anitta, que nos seus stories do instagram, fez a seguinte publicação: “Após onze anos de parceria bem-sucedida, concordamos em seguir nossos caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer à equipe da Warner Music por todo o seu apoio. E a equipe da Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro”.

Ao que tudo indica, a saída de Anitta se deu devido aos últimos empasses que a cantora se envolveu, envolvendo a gravadora, empasses esses que foram tratados publicamente através das redes sociais.

Somos 2 — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

Meu amor se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro q fosse pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Qndo a gente é novo e ainda ñ sabe muito tem q prestar muita atenção nas coisas q assina…se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

E tem como ficar pior??? Hahaha — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

Com a saída da cantora da Warner, muitos estão especulando que ela assine contrato com a gravadora Roc Nation, do cantor e marido da Beyonce, Jay-Z. Isso porque, já há algum tempo, a empresa vem publicando fotos da cantora brasileira em suas redes sociais. Será que essa parceria de milhões está vindo?

