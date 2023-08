Anitta dá sua versão após polêmica do hit ‘Tá OK’

A cantora colocou os pratos limpos e deu sua versão da história sem fazer curva com os envolvidos no assunto

Anitta tem dessas, se uma história está saindo do rumo e leva seu nome consigo, ela vem, dá a cara a tapa e assume tudo que disse, provando por A+B tudo que aconteceu. Após polêmica envolvendo o hit ‘Tá OK’, ela desvendou a história.

“Eu vou explicar a história uma vez aqui e eu não volto mais nessa internet. Todo mundo cheio de hit! Não é uma música que vai mudar nossa vida. Acordei com a notícia falando que a menina disse que eu não quis e não pude fazer a música por conta de agenda e os fãs começaram a me xingar porque eu não quis fazer a música com ela”, disse a cantora.

Ela ainda completa: “Eu só botei lá [na rede social]: ‘Gente, a informação não é verdadeira’. Eu não falei que não fui convidada, não falei nada. Só pra vocês pararem de me atazanar”, finalizou.