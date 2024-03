Anitta coloca seios para jogo no after party do Oscar

Anitta causou polêmica ao aparecer com os seios à mostra em um look totalmente transparente no after party do Oscar 2024. O tapete vermelho ficou por conta da Vanity Fair e ela entregou tudo com sua aparição pra lá de exuberante. Fio dental em dia e seios polêmicos, ela sabe que é a dona!

Em vídeos podemos ver que ela foi ovacionada pelos fotógrafos que estavam no local e não pararam de fotografá-la. A contagem dos flashes foi bombástica e ela foi apontada como a estrela da noite.

Claro que eu não poderia deixar de falar do corpo escultural que a Anitta está dando duro nos treinos para manter sua rotina de alimentação, shows e muito marketing. Aloca! Vale ressaltar que ela está prestes a fazer um grande lançamento, aguardo ansiosa!