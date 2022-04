Feeling de mercado ou personificação do mau gosto? Anitta mandou mal em sua coleção com a Shein

Cantora lançou ontem sua coleção de roupas em parceria com a Shein

Minha gente, para tudo, que mau gosto. Meu Deus! Anitta lançou ontem sua coleção em parceria com a Shein, mas antes não tivesse feito. Não entendia se ela foi no hype do momento com a marca explodindo em vendas no Brasil ou foi questões mercadológicas que levaram a escolha, porque os looks estão de centavos.

Anitta em coleção para Shein (foto: Reprodução)

A impressão que tenho do lado de cá, como consumidora, é que as peças estão inacabadas, sobrando tecido, ou sem o acabamento que a gente tanto busca. Que isso dona Larissa, já foi melhor, hein?

Não venham com essa história: “Porque o valor é de 59,00 que o look não entrega”. Essa marca chinesa, por incrível que pareça, tem peças muito interessantes com valores muito baixos. Minha pergunta é: Cadê o feeling? Cadê o time que você tanto prega, que você herdou da Vale? Será que você não tem uma o Paulo Pimenta, ou até mesmo a Carina Liberato para dizer que isso está péssimo? Ligasse para a Gkay e pedisse recomendações.

Preços acessíveis em look de centavos (Foto: Reprodução)

Anitta segue maravilhosa nas fotos da campanha, isso é fato, mas o lookinho não está em dia. CHA-CO-TA, esperava mais, muito mais da coleção da cantora, ainda mais com a onda que a cantora aproveita com o sucesso de ‘Envolver’.

Dessa vez ficou com Deus, viu, Larissa? Na próxima faça uma coleção que te represente e leve para o mercado aquilo que a gente gosta, qualidade e bom gosto. Beijos, amiga!