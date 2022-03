Anitta subiu para #21 nos charts globais! Meu Deus, avisa que é a patroa

Sozinha, nossa girl from Rio emplacou ‘Envolver’ como um grande hit

Coloca essa na conta da Anitta que a patroa tá estourada no mundo, e o melhor de tudo sozinha, sem nenhum feat estrangeiro para não dizerem que ela não consegue sozinha. Acredito que nem a gravadora esperava tanto da música.

‘Envolver’ está nos charts de 21 países no Spotify, alcançando um novo patamar em 18 deles. Além disso, a música subiu 53 posições no top Global da plataforma, usando como apoio a explosão do hit no Tik Tok.

O challenge de Envolver já foi realizado por mais de meio milhão de pessoas, contando com grandes personalidades, como Miley Cyrus. Vale lembrar que Anitta já marcou presença no palco da festa de final de ano da cantora americana.

Não dá para negar que Anitta está cada dia mais conhecida pela sua carreira internacional e mesmo que a gravadora não acreditasse muito no sucesso de ‘Envolver’ ela deu a cara a tapa e acertou mais uma vez.

Sucesso amiga, voa, beijos.