Anitta cantando “Macetando”, de Ludmilla com Ivete Sangalo no Carnaval e a cantora reage

Minha genteeee, quem diria que eu estaria viva para ver esse momento. Em uma publicação de seu perfil oficial no Instagram, a cantora Ivete Sangalo compartilhou um vídeo cantando “Macetando” ao lado de Anitta na abertura do Carnaval no seu trio elétrico. “Avisa lá que ela está macetando no Carnaval da Veveta”, escreveu. Jamais imaginaríamos ver Anitta cantando uma música de Ludmilla, pois sabemos que elas têm uma treta antiga uma com a outra.

Nos comentários da publicação, Ludmilla não só curtiu como também não deixou de comentar o momento. “Está todo mundo macetando”, celebrou, deixando de lado a briga que ela teve com Anitta e fez as duas se afastarem em 2019.

Os fãs das cantoras já começaram a especularam uma aproximação entre elas. “Maturidade é tudo”, disse uma. “Meu Deus, LudNitta”, comemorou outra. “A paz mundial”, brincou mais uma.

Lud e Anitta se desentenderam por conta da música “Onda Diferente”, gravada em uma parceria entre Ludmilla, Anitta e Snoop Dog. Apesar de a composição ser de Lud, o nome dos dois também entraram no registro e Lud disse que isso não estava no acordo, apenas Snoop Dog deveria compartilhar a autoria.