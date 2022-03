‘Envolver’ chega ao top 10 global e Anitta ultrapassa Alok se tornando a artista com mais ouvintes mensais no Spotify

A patroa segue fazendo recordes com a música ‘Evolver’, aparecendo em mais de 20 charts de Top 50 Globais no Spotify

Eu imagino a cara da gravadora que não acreditava no poder que ‘Envolver’ seria para a carreira de Anitta. Eles acreditavam que a música não tinha potência suficiente e que precisava de um feat para alcançar o top das paradas, Anitta foi lá e provou que não, mais uma vez.

‘Envolver’, música de Anitta segue batendo recordes (Foto: Reprodução)

Em um vídeo no Tik Tok a cantora conta que após uma conversa com Maluma ela decidiu lançar a música, mesmo sem feat ou a fé do seu pessoal que a música seria hit. Nossa girl from Rio foi lá e provou por A + B que entende de música, fazendo sucesso.

Hoje, ‘Envolver’ está entre as 10 músicas mais ouvidas no mundo, aparecendo em mais de 20 Tops 50 Globais na plataforma de música, Spotify. Além disso, o hit segue apoiado pelo challenge no Tik Tok e Instagram.

Anitta é a primeira artista que consegue emplacar um hit no top 10 global do Spotify. A gente sabia que ela chegaria lá, mas não com uma música tão inesperada como essa.

A artista se tornou também a primeira a ultrapassar Alok e se tornar a primeira com mais ouvintes mensais no Spotify. Os dois já vinham disputando o primeiro lugar desde o ano passado, mas esse ano Anitta alavancou sua carreira com o hit.

Anitta uktrapassa Alok no Spotify (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que ‘Envolver’ foi lançado há 4 meses e já passa de 63 milhões de visualizações no Youtube. Ou seja, o sucesso veio aí com o tempo.

Arrasou, mais uma vez. Beijos, amiga.