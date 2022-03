Brasil no Grammy! Anitta se apresentará no after party da premiação

O Grammy não poderia fingir que não viu o primeiro lugar da patroa no top globais do Spotify

Minha gente, ninguém consegue mais segurar a Anitta. Nesse domingo (03) a gata, musa do Brasil vai se apresentar no after party do Grammy, dá para acreditar? A premiação é uma das mais importantes para os músicos e cantores de todo o mundo.

Anitta fará apresentação no after party do Grammy (Foto: Reprodução)

A gata já era convidada há tempos para o Grammy Latino, onde já fez diversas apresentações, mas o Grammy em que vemos grandes personalidades da música é a primeira vez.

Claro que a premiação não poderia deixar passar em branco todas as conquistas da brasileira e seu crescimento exponencial com ‘Envolver’ o hit que alcançou proporções mundiais.

Estarei ligadinha para ver o que a nossa girl from Rio vai aprontar nos palcos de Los Angeles. Boa sorte amiga, você arrasa demais!