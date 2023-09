Angélica entrega detalhes do seu retorno á Rede Globo

A apresentadora irá estrear no mês de Novembro , uma série documental na emissora Rede Globo após três anos de afastamento.

Depois de um período de três anos afastada da emissora, a apresentadora Angélica está de volta para a Rede Globo para a celebração aos seus 50 anos, ela poderá ser vista semanalmente no Fantástico, em uma série de cinco episódios do Angélica: 50 e Tanto, que também será exibida no GNT, e Globoplay.

Durante uma entrevista para a coluna Splash, do UOL, a mulher de Luciano Huck celebrou o projeto. “Foi muito importante para mim, foi uma super sessão de terapia”, iniciou ela, que adiantou detalhes do que prepara para a série documental. “A gente vai reviver junto um pouco da minha história”, disse.

A estreia do programa está agendada para novembro, o Angélica:50 e Tanto reunirá convidadas como Anitta, Xuxa, Sandy, Eliana, Susana Vieira ePreta Gil, e já foi inteiramente gravado. “Estou rodeada de mulheres fortíssimas, maravilhosas, lindas, com muita história para contar, e eu to podendo contar a minha história ali, dividir com elas, e vocês vão adorar as convidadas”, contou a loira.

