Andrezinho, do Molejo, nega briga judicial com a família de Anderson Leonardo

Que história é essa? Minhas amigas da gamboa contaram detalhes da briga judicial de Andrezinho com os filhos de Anderson Molejo. O cantor contou detalhes sobre o caso à Caras e eu tive certeza que o buraco é bem mais em baixo. Segundo noticiado pelo jornal Extra, os herdeiros do ex-vocalista proibiram os integrantes da banda de continuarem usando o nome do grupo nas apresentações.

“Não tem briga judicial. Nós somos família, são nossos sobrinhos. A gente só está fazendo as coisas da forma que tem que ser realizada. A gente tem os advogados, que estão falando pelas partes, mas na realidade são todos sobrinhos. Temos que resolver da melhor forma possível, que seja bom para todo mundo”, afirmou ele em entrevista à Caras.

E completou: “É tudo família, família é assim mesmo, faz parte. Só tem que ter as pessoas para se falarem, para resolver, mas vai dar tudo certo, no final vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Até porque, como eu já disse, são todos nossos sobrinhos, isso aí não tem problema, tudo feito e idealizado por todos nós, então vai finalizar bem”, garantiu.