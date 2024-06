Andressa Urach revela se terminou ou não o seu namoro com Lucas Ferraz

Amores, já faz alguns dias que tenho escutado alguns boatos sobre o fim do relacionamento da influenciadora Andressa Urach e do criador de conteúdo adulto Lucas Ferraz, porém, nesta sexta-feira (21) Urach utilizou as suas redes sociais para colocar um ponto final nestas suspeitas.

“Bom, quem está preocupado com o Lucas, o Lucas está aqui, maravilhoso, o amor da minha vida! Olha gente, nem sempre as redes sociais, elas precisam ser expostas tudo que a gente vive. Então, vocês têm que entender que os melhores relacionamentos não são expostos nas redes sociais, eles são vividos, e é o que a gente faz!”, iniciou Urach, que completou: “Podem ficar tranquilos que meu relacionamento, graças a Deus, está maravilhoso! A gente tem cuidado muito um do outro!”.

A influenciadora +18 também revela que Lucas está um pouco sumido das redes sociais pois teve o seu perfil no instagram derrubado, o que o obrigou a usar um perfil reserva enquanto a situação não se resolvia.