Andressa Urach revela que o filho está processando o pai por não pagamento de pensão

Genteeee, Andressa Urach aparece nos stories soltando o verbo com seus seguidores sobre sua relação e de seu filho Arthur com o pai dele. Sem papas na língua como sempre, a ex- Fazenda fez revelação bombástica sobre o pai de seu filho, ela disse que Arthur está processando o próprio pai por nunca ter pagado pensão pra ele.

“Como é a sua relação e do Arthur com o pai dele?”, quis saber uma seguidora. “Nunca mais nos falamos”, respondeu ela.

“O Pai do Arthur nunca pagou a pensão?”, questionou outro. Foi então que Andressa decidiu revelar que o filho entrou com um processo. “Nunca. Agora acho que vai pagar pois Arthur pediu na justiça os 18 anos atrasados”, contou.

Veja abaixo os stories: