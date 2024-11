Andressa Urach disse que pegara a Janja

Gente, estou aqui tomando um belo brunch com minhas amigas aqui em Ipanema, eis que ouço uma menina na mesa ao lado escutando uma entrevistada andressa Urach.

Sabemos que Urach não tem papas na língua, correto? Pois bem, a modelo cedeu uma entrevista ao jornalista Luiz Bacci e ao ser questionada se pegaria a primeira-dama Janja Lula da Silva, ela prontamente respondeu:

“Não tenho nada contra ela, acho ela muito bonita, até pegaria a Janja. Tô brincando haha. Mas não tenho nada contra ela, acho que ela tendo um papel fundamental ao lado do Lula, teve umas declarações polêmicas recentes, mas eu digo assim, as pessoas, elas têm as suas opiniões e essa opiniões devem ser respeitadas. Cada uma vai ser sofrer as consequências do que falar. Então, vamos respeitar. Independente de você não concordar com algo, porque você vai atacar, criticar ou até querer hype em cima das pessoas só porque ela pensa diferente de você.”