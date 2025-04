Andressa Urach detona Val Marchiori: “Pior coisa é pobre que fica rico e quer humilhar os outros”

PEGA FOGO, BRASIL! O babado foi fortíssimo entre duas das figuras mais explosivas do mundo das celebridades: Andressa Urach x Val Marchiori — e o ringue foi armado nos Stories do Instagram e no podcast Hello, Val!

Tudo começou quando Val, com aquele jeitinho nada sutil, resolveu meter o bedelho na vida de Urach e criticou duramente a ex-Fazenda por trabalhar com o próprio filho, Arthur Urach, 19, como cinegrafista de suas produções de conteúdo adulto. A loira não economizou nas palavras e cravou com todas as letras:

“É uma aberração! Que nojento aquilo lá. Isso não é uma mãe, é uma aberração!”

Pois Andressa não deixou barato! Como uma verdadeira campeã do barraco digital, respondeu com um vídeo pra lá de ácido, no qual esfregou o passado polêmico de Val na cara da inimiga — e com muito deboche:

“Teu macho não tá te pegando direito pra você ficar preocupada com a minha vida? Todo mundo tem passado, irmãzinha. Não julga!”

E não parou por aí! Andressa acusou Val de ter ficado rica de forma suspeita e ainda jogou na roda um suposto caos financeiro atual da socialite:

“Você tá devendo milhões aí, teve carro penhorado… Pior coisa que tem é pobre que fica rico e quer humilhar os outros!”

A ex-miss bumbum ainda alfinetou a rival por, segundo ela, viver à sombra do dinheiro do pai:

“Eu nunca tive um paizinho pra me bancar. Você diz que ficou rica investindo na empresa do seu pai… Eu não!”

Enquanto isso, o Brasil assiste de camarote a esse embate de titãs que mistura fama, família, conteúdo adulto e muitas alfinetadas milionárias! E você, tá do lado de quem nessa treta?