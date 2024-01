Andressa Urach afirma que gravaria conteúdos +18 com Lucas Lucco

A influenciadora afirma que já ficou com o cantor e revela ter dado dicas profissionais para o sertanejo.

Meus amores, durante a entrevista que concedeu para o programa Selfie Service, que é apresentado pelo influenciador Lucas Selfie, a influenciadora +18 Andressa Urach foi questionada sobre um famoso em que ela gostaria de gravar conteúdos adultos.

Entregando mais que o esperado, Urach revelou que já ficou com o cantor sertanejo Lucas Lucco no passado e afirmou que gravar com ele seria ótimo.

“Um famoso, que eu já peguei e nunca contei, mas que eu acho que faria um conteúdo delícia é o Lucas Lucco. Nossa, o Lucas Lucco, aquele tanquinho dele ia dar bom [risos]. Ele está solteiro…”,afirmou Urach.

Continuando, ela conta que na época chegou a dar alguns conselhos profissionais para o cantor: ”Eu não lembro se foi na época de Miss Bumbum ou da Fazenda. Ele não era tão famoso ainda. Eu fui no show dele, fiquei com ele na van, e eu disse: ‘se você focar, você vai fazer mais sucesso que o Luan Santana’’.