Andressa Suíta expulsa amiga de casa e explica: “Não beija os meus filhos”

A influenciadora expulsou a amiga de sua residência após pedir três vezes para que ela parasse de beijar seus filhos

A esposa de Gusttavo Lima contou detalhes sobre sua relação com seus filhos no PodDelas, revelando que sente muito ciúme dos seus dois filhos com o cantor, Gabriel, de 6 anos, e Samuel, de 4. No episódio, ela contou que chegou a mandar uma amiga embora de sua casa por causa dos beijos que ela dava nos seus filhos.

“Dia desses eu fiquei sem falar com uma amiga por três dias porque ela bebeu muito e começou a beijar meus filhos. Eu falei para ela: ‘Não beija os meus filhos’. Na terceira vez, peguei o motorista e falei: Pode ir embora para sua casa”, contou.

Ela ainda completou: “Cara, eu pedi três vezes para você parar de ficar beijando a bochecha dos meus filhos. Você não beija nem seus filhos assim, e vai ficar beijando os meus?”, respondeu.