Andréa Sorvetão fica de fora de homenagens aos 60 anos de Xuxa: “É injusto contar uma história incompleta”

Ex-Paquita sofreu linchamento público após viro a público e declarar o sue posicionamento político em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Andréa Sorvetão ficou de fora das homenagens dos 60 anos da Xuxa, mas não ficou calada. Mesmo sendo cortada do ‘Altas Horas’ e do ‘Que História é essa, Porchat?’, a ex-Paquita usou as redes sociais para dizer que é injusto contar a história incompleta da apresentadora, ressaltando que enfrenta desgaste emocional.

“Apesar do desgaste emocional e prejuízos profissionais, mantiveram-se em silêncio oficialmente até o momento. Nos últimos dias, notícias de que a artista teria sido excluída das homenagens aos 60 anos de Xuxa Meneghel, uma das maiores apresentadoras da história do entretenimento nacional, deixaram Andréa e seus familiares tristes e estarrecidos. É injusto contar uma história incompleta a nova e as futuras gerações. Mas, apesar do inconformismo momentâneo, Andréa entende que a apresentadora exerceu seu direito de escolha”, disse.

Tudo começou na tentativa de Bolsonaro se reeleger, Andréa e seu marido tomou o posicionamento e resolveu apoiar o presidente, ganhando os veículos e a inimizade de Xuxa, que sempre foi conhecida como a rainha dos baixinhos e uma figura representativa para o universo LGBTQIA+.