“Se Deus quiser não vai ganhar não”, dispara André Valadão sobre Lula na eleições de 2022

O pastor mostrou sua insatisfação com a possível reeleição do ex-presidente, mas caso ganhe vai orar pelas autoridades

As eleições não estão nem perto de acontecer e já tem gente entregando os pontos. Foi o caso de André Valadão, o pastor abriu uma caixinha de perguntas nos seus stories e uma seguidora perguntou sobre se Lula ganhar as eleições ele oraria para o então presidente.

“Nossa, se Deus quiser não vai ganhar não, nós vamos fazer de tudo para esse trem não dar certo, mas se acontecer é porque Deus permitiu, nós vamos sempre orar pelas autoridades sim”, concluiu.

Eita, Deus não escolhe partido político não, Hein, Valadão. Independente do resultado o pastor disse que vai orar pelas autoridades, mas a gente já sentiu as alfinetadas de quem torce contra.

Vale lembrar que de acordo com as pesquisas realizadas pela Datafolha, Lula ganharia as eleições com 59% dos votos. O pesadelo de André está próximo de se tornar realidade, ou não. Veremos em outubro.