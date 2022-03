”Pecador só sabe pecar e viver a vida de pecado, que Deus tenha misericórdia desses caras”, dispara André Valadão sobre filme de Danilo Gentili e Fábio Porchat

‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ tem gerado muitas críticas negativas e problemas na justiça

André Valadão, ícone gospel do final dos anos 90 começo dos anos 2000 (meu grande crush) anda se perdendo no personagem, agora deu para brincar de Deus com essas perguntas e respostas, que na maioria das vezes são bem arranjadas. Brincar de catecismo na Flórida é fácil, quero ver aqui no Brasil, hein.

André Valadão sem papas na língua fala o que pensa sobre filme de Danilo Gentili e Fábio Porchat (Foto: Reprodução)

E parece que não foi só a filha do Silvio Santos que tem uma opinião formada sobre o filme de Danilo Gentili que traz Fábio Porchat em um papel problemático. André Valadão foi questionado sobre o filme e soltou o verbo.

“Eles não nasceram de novo, pecador só sabe pecar e viver a vida de pecado, que Deus tenha misericórdia desses caras e total repúdio sobre esse filme, tomara que ele possa cair e não estar mais em cena”, disparou Valadão.

A cena em questão que tem dado o que falar traz Porchat como diretor do colégio pedindo um punheta para dois alunos como uma troca de favores.

Meu Deus! Pais e mães, fiquem atentos! Um filme com classificação de apenas 14 ANOS, normalizando que crianças toquem o pen1s do adulto.



Ô @netflix, que porcaria é essa!?



Ministra @DamaresAlves, veja isso!!! pic.twitter.com/1BT6SRrrOF — Paulo Filippus (@paulofilippus) March 13, 2022

O ator ainda não se pronunciou sobre. Triste, porque admiro muito Porchat e acho ele de um genialidade ímpar, mas Valadão, vamos parar de bancar o Deus nos stories, beijos.