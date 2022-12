André Rizek chora ao participar de programa de sua esposa, Andréia Sadi

Jornalista fez uma participação especial no ‘Estúdio i’ para falar da Copa do Mundo no Qatar

Que amoor! Todos nós notamos o quão emocionado ficou André Rizek ao ver sua esposa toda feliz na apresentação do ‘Estudio i’. Os dois estiveram juntos ao vivo e Andréia Sadi recebeu o maridão no vivo para falar da Copa do Mundo no Qatar. O apresentador do SporTV não conseguiu segurar a emoção e chorou ao falar sobre o trabalho.

O crossover de milhões! No #Estúdioi, @andrizek falou quem dá a última palavra em casa 😅, mas fugiu da raia na hora de dar o seu palpite para o jogo do Brasil contra a Croácia.



➡ Assista ao @estudioi com @AndreiaSadi: https://t.co/bFwcwLqjJH #GloboNews pic.twitter.com/Pp0HSubxA7 — GloboNews (@GloboNews) December 8, 2022

“Foi um ano lá em casa, né? Tsunami. Eleição, gêmeos [João e Pedro, de 1 ano e 8 meses], Copa do Mundo… Então, a gente até se emocionou no fim porque foi um ano bem intenso para gente, de muito trabalho. E um apoiando o outro, né? Acho que hoje os dois emocionados assim foi por causa disso. Um ano incrível para ela. E um ano que até agora está sendo muito legal aqui para gente no SporTV. Meu amor, obrigada pelo convite. Arrebenta aí”, disse André, em um vídeo compartilhado pelo jornal O Globo.

Andréia ainda falou sobre os cuidados com os filhos. “Ele falou que cuida. Eu não entendi, calma que vai chegar. Eu vou deixar você sem resposta. Porque, se eu responder agora, é capaz, entendeu? Quando eu tiver que encerrar, você não tem mais tréplica”, disse ela. “Os gêmeos são revezamento. Na eleição, eu fiquei mais e na Copa foi você. Estamos juntos na parceria”, disse.