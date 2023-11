André Marques confessa que paquerou Xuxa

Genteeeeee, olha a ousadia desse André Marques. E o próprio admite o que ele é bem atrevido e sem vergonha. Justamente por isso, o apresentador não pensou duas vezes antes de paquerar Xuxa durante uma entrevista. Sim, meus amores, ele xavecou ninguém mais ninguém menos que nossa amada rainha dos baixinhos, mas pelo visto, não rolou né?

Durante uma entrevista em podcast, ele disse que na época do flerte, ele dava seus primeiros passos no extinto “Video show” depois de se despedir do Mocotó de “Malhação”.

“Sou muito cara de pau, é difícil eu ter vergonha de alguma coisa. Mas eu fiquei nervoso quando entrevistei a Xuxa. Mas eu paquerei ela na entrevista. Dei uma azarada nela. Se eu conseguir, show… Vão dizer hoje eu que eu sou brabo. ‘Pô, o cara tentou pegar a Xuxa’. Eu tinha 17 anos na época. Tem que ser muito corajoso e eu era”, contou André no podcast “Inteligência LTDA”.