Anderson, do Molejo, segue tratamento de luta contra o câncer

O cantor está lutando contra o câncer e segue o tratamento intensivo de imunoterapia em casa

Anderson Leonardo, do Molejo, está em tratamento de imunoterapia contra um câncer inguinal, que foi descoberto há alguns meses. Minhas amigas me ligaram e tornaram a vida do cantor assunto da nossa ligação de segunda (20), os rumores diziam que ele estava internado e com dores, mas a equipe desmentiu os boatos e disseram que ele está em casa.

“A assessoria do Grupo Molejo vem informar que as notícias que estão sendo veiculadas, sobre nosso cantor ANDERSON LEONARDO ter sido internado não procede. Ele segue em tratamento oncológico, mas está em casa e respondendo muito bem ao tratamento de imunoterapia”, informaram.

O cantor Anderson Leonardo, do Molejo, foi diagnosticado com câncer inguinal, que atinge a região da virilha, em 2022. Ele fez o tratamento, mas o tumor voltou na região dos testículos e ele segue sua luta contra a doença.