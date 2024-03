Ana Paula Renault defende Leidy Elin e detona Boninho nas redes sociais

Minha gente, a Ana Paula Renault comprou o barulho da Leidy Elin no BBB 24. Como vocês sabem, a moça tem recebido inúmeros ataques nas redes sociais e seu perfil no Instagram chegou a ser derrubado. Então, a jornalista ficou do lado da trancista e disse que Boninho teve atitudes machistas com a confinada.

A ex-BBB publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (13) sobre o assunto. “Uma tragédia esta pra acontecer, e infelizmente eu acho que você pode estar envolvido”, iniciou ela. “Se você é uma daquelas pessoas que começou a torcer para o Davi porque viu a injustiça da casa, todas as pessoas perseguindo o Davi, muitos deles com comportamentos racistas… Viu a desproporcionalidade do ataque da casa em relação ao Davi, uma única pessoa. E a partir disso você o acolheu, imagine agora o que está acontecendo com a Leidy Elin, né?”

“Só por que a Leidy Elin foi contra o seu favorito, ela está sendo duramente atacada nas redes sociais. Inclusive ela nem Instagram tem mais, porque derrubaram o Instagram dela. E lendo em outras redes, eles [os torcedores de Davi] falam: ‘E se recuperar, a gente derruba de novo’. Vocês acham isso correto?”, interrogou.

“Vocês esqueceram que o Big Brother é um programa de televisão e que as pessoas entram lá dispostas a tudo para faturar R$ 3 milhões? Que muitas daquelas pessoas que entram lá já tem planos traçados, personalidades moldadas?”, completou ela, fazendo questão de lembrar a todos que o reality show é diferente da vida real.

“Então, eu estou aqui para vocês entenderem que esse massacre que está acontecendo com a Leidy Elin é algo criminoso. Inclusive, militantes negros estão chamando a Leidy Elin de ‘escrava’, de ‘traidora’, de ‘mucama’. Gente, vocês não conseguem perceber que isso também é racismo?”.

“E o pior: racismo junto com machismo. Porque vocês são incapazes de reconhecer o poder e a inteligência de uma mulher negra, né?”, questionou a jornalista. “A Leidy Elin foi a primeira que sacou o favoritismo do Davi, porque ela virou e falou assim: ‘Ah, ele tá trocando muito o microfone, ele pode ser o favorito’. Leidy Elin foi a primeira a falar isso dentro da casa”.

“E o que o Boninho fez? A ridicularizou. Porque geralmente é isso que vocês fazem com nós mulheres, quando a gente percebe alguma coisa que os deixam desconfortáveis”, declarou ela, falando sobre o diretor do programa ter feito uma ‘trolagem’ com Leidy a fazendo trocar de microfone diversas vezes ao dia.

Ana Paula aproveitou para situar quem disse que Leidy Elin comprou briga com Davi sem motivos próprios, somente para defender Yasmin Brunet. “A Leidy Elin já tinha uma rixa com Davi. Por que é que vocês têm que atribuir a briga da Leidy Elin a ela estar defendendo uma mulher branca? Por que a Leidy Elin, sendo uma mulher negra, não pode se defender e criar a sua própria história, né?”, disparou ela.

“Leidy Elin é muito inteligente, ela viu ali o protagonismo do Davi, viu o favoritismo do Davi e falou: ‘Gente, vou tentar alguma coisa, a minha última cartada. Se ele está aparecendo, eu vou aparecer também'”, argumentou.

“Vocês podem não gostar desse jogo dela, assim como eu não gosto do jogo do Davi, porque eu acho que ele é muito manipulador, eu acho que ele faz um jogo que pra vocês é legal, mas que eu não enxergo da melhor forma. Assim como eu enxergo esse desespero da Leidy Elin como o de uma mulher que não resolveu entregar os pontos”, afirmou.