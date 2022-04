Olha elaaaaa! Ana Paula Renault, sem papas na língua, chama Arthur Aguiar de “chato”; ‘tá errada?

A moça do ‘BBB16’ não tem paciência nenhumaaaa com o marido da Maira Cardi

Durante o ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (18), a ex BBB e ex Fazenda, Ana Paula Renault, perdeu a paciência assistindo Arthur Aguiar. Claro que isso todo mundo sabe, porque a moça vive criticando o rapaz nas redes, mas dessa vez o chamou de “chato”! Eita!

Enquanto passava a briga que Arthur Aguiar causou para se fazer de pobre coitado reverberando ainda a história do paredão falso se conta ou não, a “olha ela” postou: “Por que Arthur tem que brigar com os coleguinhas?! E ele estava na conversa siiiiiim!!! Solta o VAR de novo, produção #TeamScooby #BBB22”, disparou a preferida do Pedro Bial. E não é que mandaram o VAR para ela? E eu deixo aqui para você, leitor(a)!

Em seguida, ela continuou: “A questão nem é estar na conversa ou não. A questão é queimar os coleguinhas para seguir como o ‘coitadinho’ do grupo. CHATO”. UEPAAAA! Corre aqui Maira Cardi!

E é claro que a Padaria saiu toda da fila do pão e foi atacar a opinião de Renault né? Um internauta respondeu: “Ana Paula aquela do bordão “olha elaaaaa” e no final a gente viu sendo expulsa aí foi pra fazenda pagou de boazuda e saiu gostozin pra Nadja kkkkk convidada a se retirar do SBT pq tratava as pessoas mal. Você é um exemplo quirida”. Minha gente…

Mas ela não somente criticou o Tuty ‘tá? Ela também criticou a edição do programa e alfinetou: “‘Acordo de cavalheiros’ para não se comprometerem. O retrato desse #BBB22 Xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente”.

Ah aí eu não concordo com a Ana Paula não! Prefiro mil vezes esse BBB do que ela ofendendo meio mundo dentro do programa e saindo como divertida. Ai não hein?