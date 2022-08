Ana Paula Portuguesa se despede da Record TV Rio

A musa que trabalhava na ‘Hora da Venenosa’ publicou a notícia nas suas redes sociais

Minha gente, o bicho está pegando na Record Rio. Segundo as más línguas mais de 30 pessoas foram mandadas embora, o que está acontecendo por lá, Guerreiro? Além disso, Ana Paula Portuguesa acabou de publicar nas suas redes que sua trajetória chegou ao fim na emissora das terras cariocas.

“Acabou! A partir de hoje não trabalho mais na Record TV. No meu coração só gratidão pelo tempo que passei nesta casa, gratidão por tudo que aprendi e gratidão pelas pessoas maravilhosas que conheci”, iniciou.

“É claro, obrigada a vocês que sempre me desejaram tantas coisas boas, me deram tanto amor todas as vezes que eu apareci na tela da Record TV e me mandaram tantas energias positivas. Obrigada por tudo!”, escreveu.

A jornalista ainda finalizou a postagem agradecendo a Deus e dizendo que crê nele.