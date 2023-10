Ana Paula Padrão atualiza estado de saúde do marido

O empresário Gustavo Diament é marido da jornalista Ana Paula Padrão e ele continua internado após assalto.

Meus amores, a Ana Paula Padrão falou sobre o estado de saúde de seu marido, que foi vítima de um assalto e segue internado no hospital de São Paulo, por meio de suas redes sociais nesta quinta-feira (26). Ela postou uma sequência de stories no seu perfil do instagram atualizar seus seguidores.

“Estou passando aqui para dar notícias do Gustavo, que está melhor. A gente já exatamente qual a extensão dos traumas, das fraturas. A gente sabe que é osso, mas osso cola. Tem muitas fraturas, mas eu já consigo ter um horizonte, inclusive de planejamento das próximas semanas”, iniciou.

A comunicadora ainda não sabe quando o marido poderá deixar o hospital e retornar para casa, mas disse que está agilizando tudo para que ele receba o melhor tratamento quando receber alta.

“A gente fica aqui mais alguns bons dias, mas eu espero muito que na semana que vem tenha uma boa notícia, e a gente possa ir para casa. Tem uma preparação para isso, ele não se locomove ainda, então eu preciso me preparar. Eu estou fazendo isso com muita felicidade, eu nunca pensei que em uma situação como essa eu poderia me sentir tão feliz. Eu sei que eu ganhei meu marido de novo.” “Duas coisas eu entendi aqui: a primeira é como a gente pode se sentir muito feliz em uma situação muito difícil, porque essa situação não foi a pior, e a segunda é como é importante ouvir e ler mensagens de pessoas muito próximas e poucos próximas, que pararam seu dia para escrever uma nota de solidariedade”, continuou ela.

A jornalista afirmou que está muito positiva quanto a recuperação do marido. “Eu queria dizer que eu não estou entrando muito aqui, parei agora porque preciso dar notícias boas. E a notícia boa é que vai passar. Eu estou muito bem, firme, tranquila e muito grata.”