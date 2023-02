Ana Maria Braga tem crise de risos após fazer piada de duplo sentido: “Tem linguiça de todo jeito”

Isso aconteceu enquanto a apresentadora ensinava a cozinhar um lombo suíno recheado com linguiça.

Socorro, Ana Maria! O caberá abriu cedo hoje, hein? Na manhã desta quinta-feira (09), enquanto ensinava o público a cozinhar um lombo suíno recheado, a apresentadora do “Mais Você” teve uma crise de riso ao fazer uma piada de duplo sentido, envolvendo a linguiça que estava sendo utilizada para rechear o lombo.

Enquanto enfiava a linguiça no meio do lombo, a loira adiantou ao público uma possível dificuldade na hora de rechear a peça de carne, que provavelmente será desencadeada devido a falta de lubrificação, dentro do lombo.

“Você corre o risco da linguiça não querer passar lá para o outro lado, porque também não tem muita lubrificação aqui, mas com jeitinho…”, explicou Ana Maria.

Se para aqueles que têm a mente poluída a fala anterior da apresentadora já tenha tirado boas risadas, o que veio depois só piorou, já que nem mesmo a Ana Maria segurou as gargalhadas.

Ainda tentando passar a linguiça por dentro do lombo, o espírito de quinta série da apresentadora apareceu e fez uma piada de duplo sentido envolvendo os diversos tipos de linguiça que existem.

“Estão me dizendo aqui no ponto que tem linguiça mais fina. Tem linguiça de todo jeito. Tem linguiça fina, tem linguiça grossa. Mas cada um escolhe. Escolhe não. Ganha uma na vida”, brincou Ana Maria.