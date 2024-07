Ana Maria Braga sobre Eliana: “Se falar mal de mim, bato nela”

Ana Maria Braga não deixou de falar sobre Eliana em um café com Tati Machado. A musa contou que é amiga da apresentadora há algum tempo, desde a época das duas na Record e brincou que agrediria ela se ela falasse mal dela.

“Se falar mal de mim eu bato nela, porque somos amigas há muito mais tempo do que as tratativas dela com a Rede Globo, somos amigas mesmo”, disse Ana.

Tati ainda disse que conversou com a apresentadora e ressaltou eu acha ela uma pessoa “de verdade” e que se inspira muito nela.