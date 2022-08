Ana Maria Braga se pronuncia após imagem de macacos em reportagem de racismo

E os responsáveis foram punidos, isso é algo inadmissível em qualquer profissão. O programa “Mais Você” começou hoje, 01, com a repercussão do caso de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso que defenderam os filhos, após episódio de racismo em Portugal no último fim de semana. Durante a exibição de um trecho da entrevista que o casal deu para o Fantástico na noite de ontem, 31, entrou no ar cenas de macacos e logo a imagem foi cortada e voltou para a apresentadora Ana Maria Braga, ela percebeu o acontecido e ficou desconcertada no ar.

A web rapidamente começou a repercutir o acontecimento, pedindo a apuração e até a demissão de quem colocou as imagens no ar. A apresentadora se manifestou na tarde de hoje, 01, sobre o assunto: “Sobre um VT que entrou errado enquanto eu falava sobre um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi o responsável pelo erro, é o tipo de erra imperdoável e, por isso, ele não faz mais parte da minha equipe”. Publicou a apresentadora.