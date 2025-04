Ana Maria Braga não segura as lágrimas ao falar sobre o Papa Francisco e de Tom Veiga

Gente, meu coração ficou pequeninho ao ver a minha rainha das mães, NaMaria chorando de tanta emoção durante a sua visita ao Encontro, da TV Globo, na manhã desta segunda (21).

A apresentadora do Mais Você abriu seu coração e confessou para Patrícia Poeta o quão mexida ficou ao saber da morte do papa Francisco (1936-2025), a quem considerou a quem considerou um exemplo de humildade e de amor ao próximo. “A gente tem que estar preparado para as surpresas de Deus”, declarou a loira com a voz embargada.

A veterana foi recebida pela colega de profissão para dar início às comemorações aos 60 anos da TV Globo, mas foi inevitável entrar no assunto do dia. A emissora chegou a mudar a sua programação para ampliar a cobertura sobre a a partida do pontífice.

“Eu acho que ele representa muito não só para o catolicismo, mas para quem tem fé, para quem é cristão, acredita na Bíblia, na esperança. Eu estou muito emocionada. Desculpe, eu sem querer me sinto assim, mas acho que é algo que todo mundo está passando”, iniciou.

A loira ainda destacou o recado importante que o Papa deixou ao ter escolhido o seu nome em homenagem a São Francisco de Assis:

“Um santo que abriu mão de tudo, assim como o papa que quis um crucifixo de madeira, não de ouro; não usava o anel papal, que era todo cravejado [de pedras preciosas], mas o do seu bispado; cozinhava para si mesmo. Cuidou dos pobres e de quem precisava.”

Um tempo depois, Ana Maria ficou bastante emocionada ao relembrar de sua parceria com Tom Veiga (1973-2020), que interpretou durante anos o nosso amado e saudoso Louro José:

“Ele era o meu filho, era mais que um amigo. A convivência da gente foi se transformando nisso, num ninho de amor. Ele era um amigo, irmão, filho. Tudo ao mesmo tempo. Veio comigo desde a Record. E aí não tem como. É ainda um amor verdadeiro. Só vim aqui chorar (risos).”