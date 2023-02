Ana Maria Braga está com Covid pela terceira vez

Apresentadora do ‘Mais Você’ contou no programa o vivo que está mais uma vez com a gripe, mas com os sintomas leves

Pai amado, minhas fofoqueiras estão arrancando o cabelo com a pinça depois que Ana Maria apareceu ao vivo no seu programa para contar que está com Covid pela terceira vez. A musa ainda disse que os sintomas são leves, porque ela tem as doses da vacina todas em dia. “Eu cheguei aqui ontem e falei: ‘Vou tomar um remédio e fazer um teste’. É mais um alerta, fiz o teste e eu estou com Covid, mais que uma entrada para dizer bom dia e dizer que estou com saudade”, disse. Fabrício Battaglini, que está substituindo Ana no programa com Talitha Morete, contou que ficou preocupado. “Eu sinto que é muito mais fraco agora, não é como a primeira vez. É um cansaço, uma coriza e estou de máscara”, finalizou.