No meio de um divórcio problemático, Ana Maria Braga assume namoro com editor da Globo

Ana Maria vem se mostrando ser uma mulher de fibra e gente como a gente, porque não perde tempo e se joga em novos amores de tempo em tempo. Mesmo passando por um divórcio complicado, de acordo com a jornalista Fabíola Reipert, a apresentadora do ‘Mais Você’ está vivendo um affair com um colega de trabalho.

Isso mesmo, minha gente, Ana Maria está vivendo um romance com um editor da Globo. A jornalista não deu mais informações sobre o novo casal, mas informou que ele se chama Fábio e ainda se colocou à disposição da loira para caso ela queira contar mais sobre.

Para quem não sabe, Ana Maria está tentando se divorciar do ex-marido Johnny Lucet, que não quer assinar o dicórcio por nada nessa vida. A gente sabe que quando isso acontece é que uma das partes está interessada em algo. Será?