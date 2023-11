Ana Hickmann segue nas negociações para dar entrevista sobre seu “ex-marido”

A apresentadora postou um vídeo nas suas redes sociais nesta quinta-feira (16) e deve dar entrevista exclusiva à Record.

Minha gente, podemos ver nesse vídeo que a apresentadora Ana Hickmann, postou em suas redes sociais nesta quinta-feira (16) o quão magoada com o marido Alexandre Corre e tem deixa claro de que não vai se reconciliar. Separados há uma semana, desde que Correa a agrediu em sua casa em Itu (interior de São Paulo), e ela o denunciou à polícia. Ela está se referido ao homem com quem está casada há 25 anos como seu “ex-marido” e está emm negociação com a Record para “o momento certo” de dar uma entrevista esclarecedora.

O Notícias da TV teve acesso a pessoas próximas da apresentadora. Em uma delas, está muito claro que o motivo da briga foi financeiro: Ana acusa o homem que agencia sua vida profissional desde a adolescência de ser “obcecado por dinheiro” e de ter “destruído o patrimônio” da família, colocando em risco o futuro do filho do casal.