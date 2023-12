Ana Hickmann passa por apuros com dívidas e pode ter contas bloqueadas

Em entrevista ao Domingo Espetacular, ela responsabilizou o marido pelas contas e dívidas diante dos seus empreendimentos

Todos nós já sabemos que Ana Hickmann está passando por apuros com os bancos e as dívidas que contraiu quando o marido cuidava dos seus negócios, como ela disse no Domingo Espetacular. De acordo com o Notícias da TV, ela corre um sério risco de ter suas contas bloqueadas.

Três bancos já pediram a penhora on-line dos recursos financeiros do casal, separados desde o último dia 11, quando Ana registrou boletim de ocorrência acusando o marido de agredi-la, o que ele nega.

O Bradesco entrou com uma ação cobrando o valor de R$1.156.822,07 de um empréstimo de R$ 1.150.000, feito em 28 de abril, que deixou de ser pago em setembro deste ano. O bando ainda pediu urgência na análise do seu pedido de certidão premonitória de um conjunto de terrenos no bairro Pacaembu, em São Paulo, avaliado em R$ 6,5 milhões, dado como garantia do empréstimo.