“ Ana Hickmann ingeriu álcool no dia”, declarou Alexandre Correa

Para quem tava nervoso no início da entrevista, agora vemos que Alexandre Correa tá bem a vontade né? Tão à vontade que o empresário simplesmente disparou que sua esposa Ana Hickmann tinha bebido vinho no dia do episódio da agressão. Ele ainda ressaltou “não que seja relevante, mas que ela bebeu vinho no dia, ela bebeu”. E ainda perguntou ao apresentador Tutu Pires como se comportar quando consome um pouco a mais de bebida alcoólica, como se fosse uma indireta daquelas sabe?