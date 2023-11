Ana Hickmann foi alertada e tentou se livrar do casamento algumas vezes

A apresentadora contou detalhes sobre o seu casamento com Alexandre Correa e relatou que algumas pessoas tentaram ajudar ela a sair da relação, mas o temperamento do empresário é muito difícil

Meu Deus! Ana Hickmann pedia socorro na internet e estava longe de viver uma vida ideal com o empresária, Alexandre Correa. Em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’ ela contou que sofreu muito ao lado do marido e que tentou largar a relação algumas vezes para se livrar de tudo que vivia, mas o temperamento explosivo e preconceituoso a deixava paralisada pela relação abusiva que vivia.

“Eu tentei me livrar da relação algumas vezes. As pessoas que estão ao meu redor diziam: ‘ele está só te protegendo’. Ele sempre teve e o temperamento muito difícil. Preconceituoso pra caramba. Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, mas no final do ano passado começou a ficar pior”, relembrou ela, que não dividia mais o mesmo quarto com ele. “Chega, eu não sou um objeto. Marido e mulher aqui não existe mais. Tirei ele do meu quarto, tirei a aliança da minha mão. Achei que iam receber, mas ninguém percebeu”.

Ana ainda diz que não sabe como vai recomeçar a sua vida e por onde vai começar a colocar ordem em tudo, porém sabe que vai ter um recomeço e que não tem medo do futuro. “Se precisar beijar o chão, arregaçar as mangas e continuar, eu já estou fazendo”, finalizou.