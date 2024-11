Ana Hickmann é proibida de vender mansão que viveu com o ex

Vish! A vida de Ana Hickmann não acaba e tudo parece uma novela! A loira foi proibida pela Justiça de vender a mansão em que viveu em Itu, interior de São Paulo, ao lado do empresário nos anos em que eles foram casados.

Em suma, a apresentadora havia anunciado a venda da mansão sem o consentimento do empresário, que só ficou sabendo quando o assunto explodiu na mídia, em agosto. Por conta disso, ele entrou na Justiça mais uma vez contra a ex, pedindo para que as negociações fossem paralisadas.

Na decisão em que o Notícias da TV teve acesso, assinada pela juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da Vara de Família e Sucessões de Itu, Ana foi proibida de continuar a venda da casa por ainda não ter chegado a um acordo saudável com o ex-marido. Segundo a profissional do direito, a venda é “precipitada” e apresenta um “risco de dilapidação”.