Ana Hickmann decide falar tudo hoje na Record!

A apresentadora dá sua primeira entrevista após agressão do ex-marido, Alexandre Correa.

Genteeeeee, na noite deste domingo iremos ver em primeira mão no Domingo Espetacular, a entrevista que a apresentadora Ana Hickmann deu para Carolina sobre a agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa no dia 11 deste mês. Ana conta que na última quarta (22) entrou com pedido de divórcio litigioso, com medida protetiva, e deu detalhes da agressão.

“Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, fiquei com medo dele”, disse a apresentadora sobre a briga. Ela ficou emocionada e chorou em vários momentos durante a entrevista. “Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo”, afirmou quase soluçando, em outro momento, dando a entender que a crise no casamento já vem de longa data.

Casados há 25 anos, Ana e Alexandre Correa tiveram uma discussão na cozinha de sua casa em Itu (a cerca de 100 km de São Paulo), por volta das 15h30 do dia 11. De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre, que luta jiu-jítsu, teria pressionado Ana contra uma parede e ameaçado dar cabeçadas. “Ele veio, sim, pra me dar uma cabeçada”, relata a apresentadora ao Domingo Espetacular.

Ao tentar se desvencilhar, Ana se feriu no braço esquerdo, pressionado contra uma porta de correr. A briga ocorreu na frente de funcionários e do filho do casal, de dez anos. “Senti muita vergonha”, falou.

E após gritar e se debater contra o futuro ex-marido, Ana conta que chamou a Polícia Militar porque estava assustada, com muito medo. Só que quando os policiais chegaram ao condomínio em que a apresentadora vive em uma casa de 2.600 metros quadrados, Correa não estava mais lá. Ou seja, ele escapou da prisão em flagrante.

A apresentadora também falou na entrevista que entrou com o pedido de divórcio baseado na Lei Maria da Penha (11.340/2006) e que requereu medida protetiva para impedir Correa de chegar a uma distância de 500 metros dela e ele também não pode entrar nas empresas do casal.