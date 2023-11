Ana Hickmann afirma que não voltou a usar sua aliança

A apresentadora revela que o anel que ela está usando foi um presente de uma de suas grandes amigas.

Minha gente, esta sexta-feira (24) surgiram alguns boatos de que, após ter apanhado de seu ex-marido Alexandre Correa, a apresentadora Ana Hickmann teria voltado a usar a sua aliança de casamento com o empresário.

Porém, através de um vídeo, publicado em suas redes sociais, no qual ela agradecia toda a força que seus fãs tem lhe dado nesse momento extremamente difícil, a apresentadora aproveitou a oportunidade para esclarecer esses rumores, e explicar a origem do anel que está sendo confundido com a sua antiga aliança.

“Aproveitando para responder algumas coisas que eu já vi. Saíram comentários, todo mundo querendo saber o que era este anel aqui na minha mão. Vou contar pra vocês. Eu amo esse anel, é presente de uma grande amiga, de anos, que sabe tudo de alta joalheria”, esclareceu a loira.