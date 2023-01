Ana Helena Goebel pede demissão da Globo: “Outros sonhos para realizar”

Repórter comunicou a sua saída por meio das redes sociais depois de oito anos de emissora

Ana Helena Goebel anunciou a sua saída da Globo de uma forma bem irreverente, dizendo que tem outros sonhos para realizar. A repórter tinha oito anos de casa e usou as suas redes sociais para comunicar a sua retirada da TV. Ela ficou muito conhecida pela apresentação de programas em canais esportivos, como o SporTV.

“Foram 8 anos de TV Globo/Sportv. Desde novinha, aquela menina de Curitiba falava pra quem quisesse ouvir que iria trabalhar na Globo e morar no Rio de Janeiro. É, realmente ela fez isso. E muito mais. Foram inúmeras transmissões, programas e eventos. Muita dedicação, estudo e entrega. Tantos feriados e finais de semana… plantões e mais plantões. Tudo valeu a pena!”, afirmou ela no começo da publicação.

Ana ainda diz que tem outros sonhos para realizar. “Ainda tenho outros sonhos pra realizar, então é hora de mudar a rota. Seguirei com a mesma vontade daquela menina, que está sempre aqui dentro me lembrando que a vida é feita de desafios, e são eles que me movem. A todos que me acompanham por aqui, seguimos juntos com muita sinceridade e parceria. Me sinto leve e muito empolgada pra viver essa nova fase da minha vida”, finalizou.